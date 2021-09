< model >

< model >

Apple veut rendre plus facile l'affichage des médias 3D sur le Web

< img >

< picture >

< video >

< canvas >

< model >





< canvas >

< model >

< model >

HTMLModelElement : utilisation dans une page Web

< video >

< source >

< source >

Code HTML : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

< model style = "width: 400px; height: 300px" > < source src = "assets/example.usdz" type = "model/vnd.usd+zip" > < source src = "assets/example.obj" type = "model/obj" > </ model >

< model >

interactive

Code HTML : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

< model style = "width: 400px; height: 300px" interactive > < source src = "assets/example.usdz" type = "model/vnd.usd+zip" > < source src = "assets/example.obj" type = "model/obj" > </ model >

autoplay

Code HTML : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

< model style = "width: 400px; height: 300px" autoplay > < source src = "assets/example.usdz" type = "model/vnd.usd+zip" > < source src = "assets/example.obj" type = "model/obj" > </ model >

interactive

autoplay

Code HTML : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

< model style = "width: 400px; height: 300px" autoplay interactive > < source src = "assets/example.usdz" type = "model/vnd.usd+zip" > < source src = "assets/example.obj" type = "model/obj" > </ model >

< video >

< model >

L'élément HTMLModelElement et l'API DOM

< model >

HTMLModelElement

currentSrc : chaîne en lecture seule renvoyant l'URL de la ressource chargée. Pour modifier la ressource chargée, l'auteur doit utiliser les API DOM existantes pour ajouter, supprimer ou modifier les éléments < source > enfants de l'élément < model > ;

: chaîne en lecture seule renvoyant l'URL de la ressource chargée. Pour modifier la ressource chargée, l'auteur doit utiliser les API DOM existantes pour ajouter, supprimer ou modifier les éléments enfants de l'élément ; autoplay : booléen en lecture-écriture indiquant si le modèle lancera automatiquement la lecture. La définition de cette propriété à false supprime l'attribut HTML autoplay s'il est présent, tandis que sa définition à true ajoute l'attribut HTML autoplay s'il est absent ;

: booléen en lecture-écriture indiquant si le modèle lancera automatiquement la lecture. La définition de cette propriété à supprime l'attribut HTML s'il est présent, tandis que sa définition à ajoute l'attribut HTML s'il est absent ; interactive : booléen en lecture-écriture indiquant si le modèle est animé. La valeur false de cette propriété supprime l'attribut HTML interactive s'il est présent, tandis que la valeur true ajoute l'attribut HTML interactive s'il est absent.

HTMLModelElement

fullscreen

FullscreenOptions

HTMLModelElement et les événements DOM

< model >

interactive

preventDefault()

preventDefault()

mousedown

touchstart

Considérations relatives à la lecture et à l'accessibilité

< model >

une image statique de l'affiche peut être affichée avant le chargement de la ressource < model > complète ;

complète ; le son peut être coupé jusqu'à ce que l'utilisateur interagisse avec l'élément < model > ;

; la lecture peut être désactivée si l'utilisateur a défini une préférence pour réduire les animations.

< model >

< model >

alt

Considérations sur la confidentialité

< model >

Pourquoi ajouter un nouvel élément ?

< model >

<canvas

< canvas >

Les limites connues de l'élément <model>

< model >

l'amélioration du matériel devrait se traduire par une amélioration de la qualité du rendu ;

la qualité du contenu rendu peut s'améliorer sans nécessiter de modification de la source ;

le navigateur peut utiliser l'environnement pour obtenir un affichage plus réaliste. Par exemple, les réflexions ou les ombres projetées par d'autres éléments de la scène de RA (une autre chose à laquelle il serait impossible pour le contenu de la page d'avoir accès).

< model >